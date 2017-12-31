Астролог рассказал, есть ли политическое будущее у Тимошенко

Известный астролог Влад Росс во время чата для "Главреда" рассказал, есть ли политическое будущее у народного депутата Юлии Тимошенко.

По его словам, для "Тимошенко 2018 год будет достаточно благоприятным в плане электората. Ее рейтинги, в отличие от рейтингов Порошенко, падать не будут".

Что касается возможного избрания ее президентом, то "Тимошенко просто упустила свое время", говорит Росс".

Отвечая на вопрос, кто станет следующим президентом страны, астролог сказал: "К власти в Украине будут приходить молодые люди — 30-40 лет.

Люди 50-60 лет окажутся за бортом власти. Нас ждет период молодых людей и молодой команды. Но многое будет зависеть от того, когда именно будут выборы — в каком месяце и в каком году", — подчеркнул астролог.

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