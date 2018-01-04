Экономист рассказал о последствиях отката антикоррупционной реформы для Украины

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук и известный экономист Андрей Новак во время чата для "Главреда" прокомментировал откат антикоррупционной реформы в Украине.

Отвечая на вопрос, какими могут быть последствия для Украины, в случае, если нынешняя ситуация не изменится и все "антикоррупционные движения" сойдут на нет, он сказал:

"Будут бить по украинскому народу - потому безвиз не отнимут, а ударят по коррупционерам. Бить будут двумя "кнутами" - финансовым и политическим".

Напомним, ранее экономист назвал самые вопиющие ошибки Кабмина в 2017-м.