"Одни кровопийцы". В украинском магазине продавали тетрады с портретами Сталина и Екатерины II

В одном из сумских магазинов, в отделе канцелярских товаров, продавались тетради с портретами диктатора СССР Иосифа Сталина (Джугашвили), российских императоров из династии Романовых - Екатерины II, Александра ІІ, Николая ІІ.

Кроме того, желающим предлагали приобрести тетради с изображением образцов российской военной техники и посвященные битвам за Москву и Сталинградской битве времен войны СССР с нацистской Германией. Соответствующая фотография опубликована в сообществе "Баба і кіт" соцсети Facebook.

"В украинском магазине продавали тетради с портретом Сталина. СБУ взялась за проверку этого магазина, который находится в городе Сумы.

Но вопрос здесь еще такой - а кто додумался покупать своему ребенку такие тетради?", - говорится в тексте.

Публикация данной фотографии вызвала живое обсуждение подписчиков сообщества.

"Там вообще, я смотрю, подборка тетрадей пестрая. Особенно на нижней полке. Одни кровопийцы - Александр II, Екатерина II (если не ошибаюсь), Николай II "Кровавый" ну и "пахан всех народов", - написал пользователь Игорь Ивановский.

"Товар в явно из Рашки. Закупка у агрессора их пропагандонской прокламации. Статья расстрельная, если действительно во время войны ... Кто закупил - высшая мера, кто распространял и покрывал - штрафбат", - с негодованием прокомментировал пользователь Владимир Непийвода.

Напомним, в аннексированном Крыму коммунисты приняли детей в пионеры и хором спели "Верните Сталина".