В Ливии из плена боевиков освобожден украинский врач

В субботу, 13 января, в Ливии из плена боевиков освободили украинского врача, похищенного несколько дней назад.

Мужчина работал по частному контракту в городе Себга, сообщили в посольстве Украины в Тунисской Республике.

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", — отметили в ведомстве.

Также посольство в очередной раз настоятельно призвало всех украинцев, находящихся в Ливии, немедленно покинуть территорию cтраны. В Ливии с 2014 года идет война между различными исламистскими группировками и правительством.

Напомним, 27 декабря на Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — украинская сторона передала противнику 233 человека, а взамен получила 73.