Это утопия. Аналитик дал оценку перспективам членства Украины в Евросоюзе

Кроме того, эксперт оценил единство нынешнего ЕС.
Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал весьма скептическую оценку перспективе получения Украиной в ближайшее время членства в Евросоюзе.
"Для Украины шансы на полноценное членство, к сожалению, были утрачены в начале 2000-х, когда шло активное расширение. Когда в 2005 году нам сообщили, что ей не стоит ждать ничего до 2017 года, это выглядело как приговор, а сейчас - как утопия", - отметил Чорновил.
"В Евросоюзе сегодня колоссальный скепсис относительно расширения, но это циклический процесс, который со временем изменится на понимание необходимости "свежей крови". Поэтому вероятность новой волны расширения в 2025 году вполне реальна, но это будут небольшие страны, которые существенно не повлияют на принятие решений, экономику и финансы ЕС. Думаю, что речь идет о Черногории и Албании. Они почти готовы и уже имели получить членство, препятствием стали скептицизм, мигранты и притязания Турции. Для Украины шансы на полноценное членство, к сожалению, были утрачены в начале 2000-х, когда шло активное расширение […] Но есть другой путь - мне нравится логика Порошенко по интеграции "частями". Речь идет о присоединении к программам ЕС, в том числе и к неотъемлемым атрибутам членства. Если через несколько лет мы дорастем до уровня, чтобы нас приняли в таможенный союз ЕС, то в дополнение к безвизу это будет почти членство", − сказал он.
Кроме того, Чорновил дал краткую оценку единства нынешнего Евросоюза.
"Евросоюз самом деле пережил худшие испытания, и сейчас можем говорить о его постепенное укрепление. Как ни странно, Brexit в дальнейшем поможет ЕС стать крепче. Великобритания лишь условно была членом Союза, имела колоссальное количество исключений и оговорок, чем подрывала общую единство. Сегодня проблема снимается. Евроскептицизм на западе Европы уходит, а в центре оказался не таким фатальным, как ожидалось. Даже пропутинские радикальные партии, войдя в состав коалиций, резко меняют риторику", − резюмировал он.
Напомним, ранее аналитик рассказал о недовольстве близкого окружения Путина.