На теле убитой Ноздровской обнаружены следы ДНК не только Россошанского — Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на теле юристки Ирины Ноздровской обнаружены следы ДНК не только подозреваемого в ее убийстве Юрия Россошанского.

"Неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп одному. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более, что под другими ногтями погибшей есть следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем", — сообщил он интервью газете "Сегодня".

В то же время генпрокурор отметил, что следы ДНК, ранее найденные на ноже и под ногтями убитой, совпадают с образцами Россошанского.

Луценко утверждает, что сам задержанный дал признательные показания относительно обстоятельств преступления.

По словам генпрокурора, на данный момент продолжается экспертиза, которая устанавливает, является найденный на месте преступления пепел остатками одежды Ноздровской.

Напомним, 9 января решением Вышгородского районного суда Россошанскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта в Киевском следственном изоляторе без определения возможности внесения залога.

Как изхвестно, Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран.