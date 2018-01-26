Угощал сладостями, делал фото на телефон. В Запорожье возник скандал из-за снимков обнаженных детей

В Запорожье разгорелся скандал вокруг детского сада № 221 "Пилот" в связи с фото обнаженных дошкольников, о которых ничего не знали их родители.

По словам матери одного из детей Аллы Клещ, инцидент произошел еще в сентябре 2017 года, все это время полиция вела расследование. Однако вчера, 25 января, дело было закрыто из-за ненахождения достаточных оснований для уголовного производства, сообщает ТСН.

По словам женщины, в сентябре 2017 года в детский сад пришел мужчина, который фотографировал детей. По словам руководства заведения, он делал снимки якобы для "уголка настроения", который расположен в саду, однако сами родители на это согласия не давали, а узнали о фотосессии лишь впоследствии от малышей.

"Когда ребенок дома мне сказал, что его фотографировали, я в тот же день позвонила в садик, мне никто не смог ответить кто это фотографировал. Мы обратились в ТОО (территориальный отдел образования, — ред.), в полицию, но там нас направили на консультацию, а потом уже в отдел молодежной превенции. Там начальник нам сказал: "Девушки, ну понимаете, тут такое дело, такая скользкая тема, сначала надо сходить в кризисный центр и протестировать деток, а потом когда психологи сделают вывод, была ли угроза детям, тогда уже будем расследовать". Мы тогда пошли в кризисный центр, протестовали деток. В неформальной беседе психологи сказали: "О боже, это ненормальные фотографии, дети на них напряженные, им не нравится человек, который их фотографирует". Уже в беседе с психологом, дети начали рассказывать, что фотограф угощал их сладостями, а также фотографировал и на телефон", — рассказала Алла.

Через некоторое время родителям детей пришел ответ, что фото были сделаны для оформления тематических уголков и была устная договоренность с заведующей детского сада №221 Ольгой Сывороткой с фотографом Александром. Алла также отметила, что руководство отказалось предоставить родителям контакты фотографа, потому что это "персональные данные", которые не подлежат разглашению.

"Потом я обжаловала это решение и указала на неточности, что отсутствовало разрешение родителей и мы не были предупреждены. Позже я выбила ответ из кризисного центра, где они сказали, что все хорошо, все классно, что дети дружелюбно и позитивно относятся к человеку, по ту сторону объектива. То есть это были два разных ответа, то, что нам там сказали и что они потом написали", — добавила мать ребенка.

Когда родители пошли в полицию и написали коллективное заявление против руководства детского сада, фотографа и территориального отдела образования к ним позвонили из ювенальной превенции и попросили прийти, послушать фотографа и его версию. Алла отметила, что родителей попросили забрать заявления, которые они написали в полиции: "Когда мы категорически отказались это делать, никто больше нас не вызывал".

Женщина подчеркнула, что заключение полиции было сделано 29 декабря, именно в тот день, полиция, якобы, просила забрать все заявления.

Мать ребенка рассказала, что им с родителями удалось выяснить, что у 46-летнего фотографа с его женой есть свой ФОП, деятельность которого сосредоточена на фото — и видеосъемке. Предпринимательской деятельностью супруги занимаются с 2009 года, но их нет в социальных сетях и нигде на форумах фотографов.

На все обвинения родителей заведующая "сложила руки и сказала "так случилось".

По словам Аллы, которая взяла у фотографа все фотографии и видела их содержание, обнаженными снимали только девочек.

"Во-первых, там была тенденция: дети, которые были одеты, там были по одной фотографии. То есть мальчики все одеты и, кажется, одна девочка — это одна фотография. Девочки, которые были раздеты, они были нежнее, худорлявее — этих фото была целая серия. Реально серия из нескольких фотографий. Просил улыбаться, просил заводить руки за голову, трогать волосы. Вы понимаете, мой бы ребенок никогда бы в таком возрасте в такой открытой позе... Во-вторых, фотографии были сделаны сверху вниз. То есть он был в позе доминирования. Детей не фотографируют сверху вниз. Ну, фотографируют, если хотят показать какая она маленькая, эта кроха. Но они же должны быть одеты. Но обычно фотографируют на уровне глаз", — рассказала Алла.

Всего было сфотографировано около 22 детей, большинство из которых — девочки. В тот день дочь Аллы рассказала, что ей было неловко. На одном из фото, ребенок натягивает на себя одеяло, как будто защищается: "Психологи сказали на экспертизе о том, что дети просто не знали, как себя вести в необычном положении, поэтому они и пытались прикрыться".

ТСН.uа связался с Ириной Грядун, которая на тот момент временно исполняла обязанности заведующей детским садом.

Она рассказала, что фотограф приходил не впервые, а вся необходимая информация, которую требовали родители, была озвучена на родительском собрании.

"Я не знаю, это как нужно все перевернуть. Дело в том, что родителям дали официальный ответ (по поводу инцидента, — ред.), было собрано родительское собрание, мы объясняли, рассказывали. Если люди не понимают ситуацию, что детей пришли сфотографировали и им в маленьких окошках показывали, хотите — берите фото, не хотите фото — не берите. А тут получается из двух слов вылезло такое, что на голову не наденешь", — рассказала Грядун.

Стоит отметить, что по словам заведующей, эти фото были сделаны не для продажи родителям. На вопрос журналиста, сколько за это заплатили фотографу, после длительной паузы, заведующая сказала "нисколько".

"О каких деньгах может идти речь, если фотограф просто пришел фотографировать? За то, что он делает нам стенды, что он делает нам уголки настроения — ему никто ничего не платит. Это все на безвозмездной основе, это нормально. Эти фотографии не продают. Это не альбом", — отметила она.

На вопрос журналиста, почему на фото дети были раздеты, Ирина Грядун сказала, что в тот день было очень жарко: "Если почти 30 градусов температура, как вы считаете? Ну жарко было".

Хотя по информации родителей и Гидрометцентра, в тот день температура колебалась около 14 градусов тепла.

Заведующая также заявила, что предоставляла всю информацию по поводу фотографа, и родители были проинформированы.

"Мне сказали, что проблема решена и это все равно продолжается. Я вижу, что человек (мать одного из детей, — ред.) хочет просто кого-то наказать. Если человек в глаза говорит "Спасибо, мы все решили, мы все выяснили", а потом продолжает то же самое, то я просто не понимаю позицию человека. Если тебе идут навстречу, пытаются помочь, поговорить по-человечески, то в глаза говорят одно, а делают другое, я не понимаю такого", — добавила она.

На вопрос журналистов, считает ли Грядун такие фото некорректными и можно фотографировать обнаженных детей без присутствия родителей, она ответила: "В детях я вижу детей, я вижу детскую непосредственность, я вижу детскую фотографию. Никакого злого умысла или другого ... если человек старается видеть позитив во всем, а его окунают в грязь, то я просто отказываюсь это понимать".

Напомним, ранее в Киеве мать случайно уличила воспитательницу в избиении ребенка.