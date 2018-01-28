Мобилизация в "ДНР". Города переполнены объявлениями о наборе в "армию" боевиков

В террористической "ДНР" после очередных потерь среди боевиков началась новая волна мобилизации.

Социальные сети и улицы городов переполнены объявлениями об очередном наборе в ряды "армии ДНР". Об этом сообщают из оккупированных Тельманова и Комсомольска, где дислоцируется штаб так называемой "Первой Славянской бригады", пишет ТСН.

С 16 января местным жителям начали приходить повестки в военкоматы. На этот раз под мобилизацию в ряды незаконных вооруженных формирований, согласно объявлениям, подпадают лица от 16 до 55 лет, студенты стационарной формы обучения и даже лица, которым по религиозным убеждениям запрещено брать в руки оружие.

В свою очередь, социальные сети переполнены сообщениями неудовлетворение от действия самопровозглашенной власти.

Зато в главари "ДНР", чтобы успокоить внезапное недовольство, уже обнародовали заявление, что якобы никакой мобилизации в "республике" нет и повестки рассылаются для контрольного оповещения.

"Повестки рассылаются для контрольного оповещения. Это штатная плановая процедура, мобилизации в Республике нет. Уточняются документы воинского учета, состояние здоровья граждан", — сообщил "военный комиссар ДНР" Александр Мальковский.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным разведки боевики "ЛНР" и "ДНР" скоординировались с военными Южного округа РФ.