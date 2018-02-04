Скандал в детсаду Запорожья. Малышей фотографировали обнаженными за конфету

В Запорожье в одном из детских садов вспыхнул скандал — фотограф делал снимки обнаженных детей, когда они ложились спать или за маленькое вознаграждение.

О такой тайной фотосессии, которая якобы должна была стать подарком на детский выпускной, родители узнали только через несколько дней от собственных малышей, сообщают "Факты ICTV".

Сначала дядя Саша, так он представлялся детям, фотографировал их на улице, но затем пробрался и в помещение детсада, куда его впустила воспитательница.

"Фотограф для этих снимков показывал, как поставить руки. Поправлял на моем ребенке волосы. Моя дочь на этих фотографиях обнаженная. То есть, на них не видно даже нижнего белья. Мне не нравится, что она сидит в позе, которая, вобщем-то, не для ее возраста", — рассказала мама одной из девочек.

По словам детей, мужчина угощал их конфетами. После того, как родители узнали об инциденте, дядя Саша фотографии отдал и пообещал удалить из архива.

Родители уже обратились в полицию — там заведено уголовное дело. Если на фотографиях обнаружат эротическую составляющую – фотографу грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове на день рождения главы Новобаварской районной администрации Татьяны Цибульник позвали детей, чтобы они танцевали для чиновницы.