Сотрудниц мариупольского музея осудили за передачу 52 картин в аннексированный Крым

Двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея решением суда признали виновными в служебной халатности и передаче 52 картин XVIII-XX века оккупационным властям Крыма.

Речь идет о принадлежащих Музейному фонду Украины произведениях художников XVIII-XIX века, говорится в приговоре суда на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Отмечается, что 18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство XVIII — начала ХХ века" и в тот же день картины из Крыма прибыли в Мариуполь. Экспозиция должна была длиться до 27 мая 2014 года, однако 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине. На то время Крым уже был аннексированным.

Cреди переданных картины были: "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Пейзаж. Вечер" Алексея Саврасова, "Болото" Исаака Левитана и др.

В свою очередь руководитель мариупольского музея Ольга Чаплинская разорвала договор об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренышева 20 марта передала посланнику симферопольского музея 52 экспонированные картины.

На судебном заседании обвиняемые свою вину признали.

Заслуженному работнику культуры Украины Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год.

Такое же наказание получила и ее коллега Куренышева. Однако, согласно закону об амнистии, музейщиц освободили от основного и дополнительного наказания.

Список картин, которые передали в Крым:

1. Самокиш Н.С. "Осенний пейзаж";

2. Самокиш Н.С. "Дворик, освещённый солнцем";

3. Френц Р.Ф. "Постоялый двор";

4. Маковский В.Е. "Посещение госпиталя" (эскиз)";

5. Поленов В.Д. "Пейзаж" (этюд)";

6. Юон К.Ф. "У берега. Река Пскова";

7. Кричевский В.Г. "Кирилловская церковь";

8. Браз О.Э. "Портрет мальчика";

9. Сверчков Н.Е. "Всадник в лесу";

10. Ционглинский И.Ф. "Мечеть в Тивериаде";

11. Жуковский С.Ю. "Разъезд";

12. Колесов А.М. "Портрет Гилярова - Платонова";

13. Шебуев В.К. "Голова старика";

14. Щедровский И.С. "Торговка яблоками";

15. Рылов А.А. "Село Макарье";

16. Яковлев П.Ф. "Нет пощады";

17. Туржансккй Л.В. "Последние цветы. Усадьба";

18. Шишкин И.И. "Дорога в лесу";

19. Левитан И.И. "Болото" (этюд)";

20. Федотов П.А. "Вдовушка";

21. Виноградов С.А. "Пастушки";

22. Жуковский С.Ю. "У мельницы";

23. Поленов В.Д. "Осенний пейзаж";

24. Саврасов А.К. "Пейзаж. Вечер";

25. Коровин К. А. "Пейзаж с крепостью" (эскиз декорации)";

26. Поленов В.Д. "Пейзаж с лодкой";

27. Самокиш Н.С. "На рысаке";

28. Казас М.М. "Портрет отца";

29. Раесберг Ц. "Портрет девочки";

30. Магдесиан Э.Я. "Дворик Алупкинского дворца";

31. Магдесиан Э.Я. "Алупкипскнй дворец";

32. Самокиш Н.С. "Тройка" (авторское повторение)";

33. Самокиш Н.С. "Петербургская конка";

34. Айвазовский И.К. "Лунная ночь";

35. Благовещенский В.И. "Старый дом";

36. Благовещенский В.И. "Старый Кремль";

37. Чемесов Е. "Портрет Елизаветы";

38. Уткин "Эней и Анхиз";

39. Орловский А.О. "Скачки";

40. Орловский А.О. "Автопортрет";

41. Беггров К. "Петербург. Владимирский собор";

42. Розанов И. "Церковь в Воскресенском под Москвой";

43. Иордан Ф. "Истязание Спасителя";

44. Беггров К. "Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины";

45. Галактионов "Петергоф. Марли";

46. Скородумов "Диана и Актеон";

47. Кочалов Г. "Невский проспект";

48. Еляков И. "Проспект Биржи и Гостиного двора";

49. Греков А. "Летний дворец Елизаветы Петровны";

50. Смирнов "Портрет Томилова";

51. Матэ В.В. "Портрет Григоровича Д.В.";

52. Крамской И.Н. "Петр I" (офорт с портрета И. Никитина)".

Напомним, в начале февраля 2014 года более тысячи артефактов из коллекции скифского золота были вывезены в Нидерланды для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", организованной в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В коллекцию входят экспонаты пяти музеев, в частности, четырех крымских. В момент вывоза артефактов Крым еще не аннексировала РФ. Выставка была закрыта в конце августа 2014 года, но западный музей не хотел возвращать предметы до окончания судебного спора между Украиной и захваченным полуостровом.

В декабре 2016 года в Амстердаме окружной суд решил вернуть Украине артефакты выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". Служители Фемиды пришли к выводу, что скифское золото является частью культурного достояния нашей страны.