Нашли обнаженной. В подъезде жилого дома в Киеве обнаружили задушенную женщину

В Киеве в подъезде дома на улице Лятошинского в Голосеевском районе обнаружена обнаженная женщина со следами удушения.

Подозреваемый в убийстве и, возможно, в изнасиловании, задержан. Им оказался местный житель, который находился в состоянии опьянения сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Вызов в полицию поступил сегодня в 15.38 от врачей. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи. По предварительной информации, смерть женщины наступила от удушения", — говорится в сообщении.

"Правоохранители оперативно вышли на след злоумышленника, а затем задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подозреваемый в убийстве жил неподалеку от места преступления. Он находится в состоянии опьянения. Сейчас с ним и на месте убийства проводятся следственные действия", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если экспертиза подтвердит факт изнасилования, действия злоумышленника дополнительно будут квалифицировать по ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине парень задушил юную возлюбленную.