Пограничники не пропустили в Украину музыканта известной российской поп-группы

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны музыканта-композитора, участника казахско-российской поп-группы "А-Студио" − за посещение аннексированного РФ полуострова Крым.

Как в понедельник, 5 февраля, сообщают представители пресс-службы Госпогранслужбы, ему был запрещен въезд в страну сроком на три года.

"Вчера вечером в аэропорту "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Фарнборо-Киев" был разоблачен гражданин Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывание на временно оккупированных территориях. Сотрудники Госпогранслужбы установили, что такие факты действительно имели место", — говорится в тескте сообщения.

Мужчина является российским музыкантом-композитором и участником поп-группы "А'студио", которая в ноябре позапрошлого года с гастролями посещала аннексированный РФ полуостров Крым. При этом имя-фамилию артиста пограничники указывать не стали. Он был отправлен рейсом в казахстанский город Алматы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что звезда "Особенностей национальной охоты" попал в базу сайта "Миротворец".