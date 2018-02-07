В Киеве появились "рыцари" порядка, избивают за окурки и заставляют "целовать" асфальт, видео

7 февраля 2018, 10:54

Главная цель "рыцарей" — поймать хайп и заработать на видеороликах, говорят источники в радикальных кругах.

В Киеве совсем недавно появилась молодежная организация "Рыцари города", члены которой следят за порядком в столице.

"Рыцари" сражаются с любителями распивать алкоголь в общественных местах, курить или мусорить. Например, заметив человека, бросившего окурок себе под ноги, молодые люди догоняют его и заставляют поднять, пишут "Вести".

Не всегда "любители" порядка делают это мирно —доходит и до драк.

Киевлянам не нравится такое поведение молодых людей, а эксперты говорят, что число таких организаций будет только расти — полиция бессильна.

 "Человека, который бросил окурок, необязательно сразу бить — правильно подобранные слова на всю жизнь останутся в его памяти. Мы наводим порядок в городе и решаем вопросы, на которые правоохранительные органы не обращают внимания. В этот перечень входят: пьянство и употребление наркотиков, мошенничество и кражи, использование фейерверков и прочие нарушения порядка", — пишут на своем канале Telegram участники организации.

Также очень показательны и видео очень показательны. На одном из них после отказа поднять окурок в человека пшикнули из газового баллончика, на другом мужчине пришлось вызывать полицию, чтобы спастись от "рыцарей", а есть кадры, где человека даже избивают ногами. При этом ролики проекта во многом носят откровенно провокационный характер. Подобные акции "рыцари" обещают устраивать постоянно.

"Какого х*я ты гадишь в моем городе? Поднял свой бычок и выбросил в мусорник!", "Уважаемый, зачем вы бросили бычок? Поднимите и выбросьте в урну пожалуйста. Вам нравится жить в г*вне?", — обращаются они к нарушителям.

"Да мне нравиться мусор!" — последовал ответ.

"Бух-бах! Уважаемый моментально целует асфальт и вряд ли еще, когда захочет мусорить", — говорят активисты.

Еще один случай они привели в качестве примера. Мужчина тоже не хотел поднимать окурок. "Отлетел метра на полтора. С поломанным носом, раком полез за бычком и выбросил", — написали "рыцари".

По информации источника в радикальных кругах, основной костяк подобных организаций — это бывшие футбольные хулиганы. "Главная их цель — поймать хайп и заработать на видеороликах. Эту идею они позаимствовали у "коллег" из российских проектов "Оккупай-педофиляй", "СтопХам" и "Лев против", организаторы которых превратили свои проекты по ловле педофилов "на живца", борьбы с курением и алкоголем в весьма доходный бизнес, собирая по 1000 долларов c каждого ролика. Кроме того, таким путем у них есть все шансы засветиться и стать востребованными на других акциях", — говорит источник.

Большинство горожан негативно реагируют на "рыцарей".

Эксперты отмечают, что такое поведение вполне можно квалифицировать как самоуправство. "По закону каждый гражданин обязан остановить правонарушение, которое он видит. Но что касается организаций, то на сегодняшний день в столице официально зарегистрировано два гражданских формирования, которые имеют право охранять общественный порядок. Это "Муниципальная варта" и "Киевская варта". По факту сейчас работает только "Муниципальная варта", — говорит глава управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности КГГА Олег Куявский.

По его словам, члены этих формирований выходят на патрулирование по необходимости, когда этого просит полиция, и только совместно с полицией. "Деятельность всех других подобных организаций может считаться самоуправством", — отмечает он.

В полиции подтверждают, что радикальные действия таких организаций незаконны. В случае возникновения у киевлян проблем с "рыцарями", следует обращаться к правоохранителям. Заставили поднять мусор и выбросить в урну.

 

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