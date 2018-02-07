В Украине изменились правила приема в первый класс, у родителей много вопросов

7 февраля 2018, 17:15

Положения еще не до конца прописаны, потому и у родителей, и у педагогов возникает много вопросов.

В Украине с 2018 года изменился порядок приема в первый класс. Теперь приоритетом приема ребенка будет прописка, где зарегистрирован будущий ученик.

Соответствующие изменения вступили в силу после принятия нового закона "Об образовании", пишет Соцпортал.

Однако многие его положения еще не до конца прописаны, потому и у родителей, и у педагогов возникает много вопросов.

Согласно новому закону, за каждой школой будет закреплена определенная территория, на которой дети по достижению 6 лет гарантированно получают место в данном учебном заведении. Независимо о того, является ли она специализированной или "простой". Если в любой другой школе после приема "своих" детей останутся места, то можно отправляться поступать туда. Однако тогда конкурс возможен.

По словам завуча младших классов одной из столичных школ на Оболони, информацию о привязке школ к определенным адресам стоит ожидать в конце марта. А узнать ее можно будет в самих учебных заведениях, в районных управлениях образования или на их сайтах. В апреле и мае, скорее всего, будут приниматься документы от детей по месту жительства, после 1 июня — от остальных.

По ее словам, пока с уверенностью можно посоветовать родителям лишь готовить все необходимые документы, в частности медицинские. Оригиналы нужно будет предоставить в "своей", а с копиями отправляться в другие.

Как отмечает соавтор нового закона, аналитик центра CEDOS Ирина Когут, Минобразования сейчас работает над новыми условиями зачисления детей, потому некоторые положения еще не прописаны. На данный момент точно известно, что закрепленная школа будет одна, а не 2-3 ближайшие. Также, возможно, упростят зачисления в школу, если там уже учатся старшие брат или сестра ребенка.

"Однако пока это разговоры на уровне МОН. Для детей с особыми потребностями будет отдельная процедура. Что касается льготных категорий, пока сложно сказать, но я сомневаюсь, что для них будут отдельные условия зачисления", - отметила она.

Одной из целей нового порядка зачисления в начальную школу является равномерное распределение нагрузки на учителей и формирование классов до 30 детей. Как можно догадаться, это должно повысить качество обучения, однако выполнить норму смогут пока не все. К примеру, в управлении образования Голосеевского района Киева подчеркивают, что на их территорию выпадает 30% новостроек столицы и школы переполнены. Тенденция также актуальна для Дарницкого района и пригорода Киева.

"К сожалению, МОН вообще не может влиять на то, сколько школ строится. Это по закону и старому, и новому. Ответственность лежит на местной власти, которая не справляется. То есть даже если МОН захочет, не может приказать строить школы. Оно даже не может как-то наказывать местные управления образования, если в школах переполнены классы (что является нарушением закона), поскольку управления — часть местной власти, они не подчинены министерству", — подчеркнула Когут.

 Напомним, 14 декабря 2017 года, правительство утвердило концепцию Министерства образования и науки относительно реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа".

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