Атака гриппа. В Киеве школы массово закрывают на карантин

В столице Украины были остановлены занятия в 57 школах (1 606 классах), после того, как уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в них превысил 20%.

Такую информацию в четверг, 8 февраля, озвучил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщается на сайте мэрии Киева.

По словам чиновника, еще в 53-х (314 классов) школах города произошло частичное, поклассовое закрытие на карантин.

"Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском (закрыто 19 школ и 4 школы поклассово) и Оболонском (закрыты 14 школ и 2 школы поклассово) районах", - резюмировал он.

Также известно, что решение о карантине было принято руководителями учебных заведений совместно с районными управлениями образования.

НАпомним, ранее сообщалось о том, что украинцев зимой 2017/2018 будут атаковать сразу несколько штаммов гриппа.