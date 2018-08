"Самая глубокая": Киевский метрополитен предложил Маску разместить электрокар на "Арсенальной"

Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить Tesla на самой глубокой станции метро "Арсенальная". Ведь у основателя Tesla и SpaceX есть самый высокий автомобиль, теперь нужно разместить самый глубокий, уверены на предприятии.

"Дорогой Илон! У вас есть Tesla на самой большой высоте. Это невероятно! Мы предлагаем разместить одну на нашей станции "Арсенальная", которая является самой глубокой станцией метро в мире", — говорится в сообщении в Twitter.

В комментариях к посту пользователи Twitter не восприняли всерьез предложение метрополитена.

"Приколисты", "Хорошая попытка. А Илон сейчас скажет "так надо ж занести в конверте 10к начальнику, ну его н*х"", "Надейся и жди", "Где вы ее поставите?".

Dear Elon! You've got the highest Tesla in the world. It's unbelievable! We propose to put the deepest one on our station "Arsenalna", which is the deepest metro station in the world 105,5 m. @elonmusk