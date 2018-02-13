Обладательница рекордной груди стала участницей популярного шоу, опубликованы фото

Участницей четвертого сезона юмористического шоу "Лига смеха" стала жительница Винницы Надежда Щербань, которая получила титул "Самый большой натуральный бюст Украины".

Девушка с 11 размером груди присоединилась к команде "Винницкие", говорится в сообщении на сайте "Квартала 95".

Обхват груди Надежды составляет 121 см, что является абсолютным рекордом в Украине. Девушка работает в Виннице мастером маникюра и признается, что ее сердце на данный момент свободно.

"Я обязана уникальному размеру своей груди матушке-природе и генетике. Ведь в моей семье все пышногрудые: и бабушка, и мама, и сестра", — говорит Надя.

Напомним, ранее сообщалось, что грудь киевлянки Екатерины Сидоренко имеет объем 101 см.