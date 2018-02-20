Британская королева арендовала участок земли в центре Киева

Королева Британии Елизавета II получила от Киевского городского совета одобрение на аренду земельного участка площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а в Шевченковском районе Киева.

Пользоваться землей арендатор теперь может на протяжении 49 лет. Об этом говорится в соответствующем решении Киевсовета.

В документе указано, что Елизавета II получает участок в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество, которое на нем расположено.

По предварительным подсчетам, нормативно-денежная оценка составляет 11 367, 5 тысяч гривень.

Ежемесячно за участок будет оплачиваться сумма аренды эквивалентная 568,4 тысячам гривень.

Напомним, в Японии разработчик Юн Рекимото презентовал новую программу, помогающую людям поддерживать социальные связи, не выходя из дома. Иными словами – это сервис по аренде тела.