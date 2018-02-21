"Сисек бояться — в суд не ходить". Сеть злорадствует над допросом Порошенко

Сеть бурно отреагировала на информацию о том, что президента Украины Петра Порошенко допросят в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича через систему видеосвязи и о дополнительном досмотре женщин в Оболонском суде.

Порошенко рассказал на допросе, почему не явился лично и общается с судьями через Skype конференцию, пишет Страна.

"Я готов раскрыть часть своего графика. Сегодня утром прошло совещание с руководством ВСУ по имплементации подписанного вчера закона о реинтеграции Донбасса. Мы должны в течение часов и дней перестроить управление обороной государства на Востоке..Детали я раскрывать не буду. Закончилось совещание в 13:40. С 14:00 я участвую в заседании суда. В 15:00 у меня первая международная встреча с руководством Дании. После этого предусмотрено одно публичное мероприятие и два международных", — рассказал президент.

Подписчики злорадствуют: "Порошенко не пришёл в суд, потому что Аваков пригрозил снять с судов охрану))", "Сисек бояться — в суд не ходить... Фу, как это мерзко", "Боішся груді? В суд нє ході!".

Напомним, в Оболонском суде у женщин проверяли грудь в поисках активисток Femen.