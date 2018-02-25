Россия превращает Крым в гигантскую военную базу — волонтер

В аннексированном Крыму Россия сосредоточила мощный военный потенциал, что не осталось незамеченным международными наблюдателями.

Об этом заявил волонтер, ветеран АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай во время чата в "Главреде".

Он отметил, что РФ перегнала в Крым ядерное оружие и батарею ПВО С-400, увеличила количество личного состава, передислоцировала авиацию.

"Если Россию заставят вывести войска из Крыма, то в техническом плане в этом не будет много сложностей — как завели, так и выведут. Вопрос только в том, что Россия превращает Крым в гигантскую военную базу. Сейчас в Крыму происходит засоление некогда плодородных земель, что делает полуостров непригодным для жизни. Поэтому, боюсь, что все эти процесса не на годы, а на десятилетия", — подчеркнул волонтер.

Напомним, ранее Гай предупредил об опасности белорусских миротворцев на Донбассе.