В Киеве несколько минут стояла красная ветка метро, движение восстановлено

В метрополитене сообщили, что из-за технеисправности поезда была задержка 2 минуты.
Сегодня, 26 февраля, в Киеве была приостановила работа красной ветки метро Академгородок - Лесная.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
"Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе метрополитена отметили, что движение поездов уже возобновили.
"Метро работает в обычном режиме. Из-за технеисправности поезда была задержка 2 минуты", - говорится в сообщении.
Метро працює у звичайному режимі. Через технесправність поїзда була затримка 2 хвилини.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 26 февраля 2018 г.