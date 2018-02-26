В Киеве несколько минут стояла красная ветка метро, движение восстановлено

Сегодня, 26 февраля, в Киеве была приостановила работа красной ветки метро Академгородок - Лесная.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена отметили, что движение поездов уже возобновили.

"Метро работает в обычном режиме. Из-за технеисправности поезда была задержка 2 минуты", - говорится в сообщении.