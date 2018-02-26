Начался чат с певицей Ириной Федишин

На сайте "Главред" начался чат с популярной украинской певицей, автором песен Ириной Федишин.

Ирину часто называют суперзвездой Западной Украины, однако знают ее во всех регионах Украины и за ее пределами. На счету Ирины Федишин более тысячи концертов, из них более двухсот — сольные, которые состоялись в разных городах Украины и Европы. Певица выпустила несколько студийных альбомов: "Твій Ангел" (2007), "Україна колядує" (2007), "Пароль" (2012), "Україна колядує — Нове" (2015), "Цвіте калина" (2016). А о шестом из них — о новом альбоме "Ти тільки мій", который появился в начале 2018 года, и о всеукраинском туре в поддержку этого альбома, который сейчас как раз в разгаре, Ирина расскажет подробнее в ходе чата. Кроме того, совсем недавно Ирина Федишин приняла участие в проекте "Голос країни". Для чего ей, уже известной и любимой многими украинцами артистке, участие в таком проекте наряду с начинающими исполнителями — об этом также узнаете во время чата.

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