В Украине готовят новые правила аренды жилья: сюрпризы для съёмщиков

В Кабинете министров предлагают создать в Украине новые правила аренды недвижимости. Сейчас 70% рынка работает в "тени".

Вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что Мнистерство регионального развития, строительства и ЖКХ готовит новый законопроект об аренде жилья. Мол, 70% рынка прячется в "тени", не платит налоги, и пришло время навести порядок. Чиновник уточнил, что в документе пропишут определение "съемное жилье", каким образом туда вселяются, выселяются и как решаются спорные моменты. С одной стороны, считает Зубко, это позволит сократить долю "теневого" рынка, а с другой — даст возможность официально оплачивать аренду жилья для сотрудников, пишет Facenews.

Так в Киеве минимальная стоимость аренды квартиры — 5 тысяч, что составляет половину средней зарплаты жителя столицы.

Как оказалось, цену на аренду никто не может контролировать, ведь суммы придумывают владельцы жилья, пишет ТСН.

Оказывается, в Украине вообще не существует отдельного закона, который бы регулировал отношения между владельцами квартир и арендаторами. Нетрудно понять, что там все крутится вокруг личных договоренностей, потому что никто не хочет отдавать лишнюю копейку брокерам и платить налоги. Новый законопроект должен вывести рынок на свет.

В связи с этим, в стране хотят строить целые государственные дома под аренду квартир. А достоинств будет столько, что все наниматели быстренько ринутся от частников и будут арендовать квартиры легально у государства.

Чтобы удержать клиентов, владельцы квартир будут вынуждены либо уменьшить плату или улучшить условия.

Однако, сейчас картина является маловероятной. Во-первых, в государстве никуда не делась коррупция, которая любую идею превратит на взятки чиновникам. Во-вторых, у государства нет денег на такой проект. В-третьих, она пытается вторгнуться на территорию, где последнее слово принадлежит общинам и мэрам, которые побоятся злить своих избирателей. Поэтому все рискует закончиться просто новым налогом и очередным повышением цен, говорится в сообщении издания.

С октября прошлого года цены на съемную недвижимость увеличились на 20%. Тогда авторитетное издание Bloomberg назвало Киев городом с наименее доступным жильем среди развивающихся экономик. В среднем это было 609 долларов.

Наилучшим соотношением между средней зарплатой в регионах и стоимостью аренды квартир оказалось в Полтаве, Житомире и Каменце-Подольском. Худшая разница в столице.

Риэлтор Юлия Смирнова рассказала, что все аксессуары, которые могут стоять в квартире, не столько для комфорта, сколько для заработка. Это может быть в любой квартире вне зависимости от города, района или качества ремонта.

"Наличие мелкой бытовой техники, как-то кофемашина, чайник, посудомоечная машина сразу прибавляют в цене две тысячи гривен", - сказала она.

За такие квартиры в Киеве могут просить больше 22 тысяч гривен за месяц проживания. Стоимость таких комфортных помещений одинаковы для Киева, Одессы и Харькова.

Средний минус будет стоить одинаково в городах-миллионниках примерно шесть тысяч гривен. На такие квартиры существует высокий спрос. Люди едут в поисках работы, а жить где-то надо. И этим удачно пользуются владельцы квартир. Сейчас абсолютно вся арендная недвижимость сосредоточена в одних руках. Точнее, рук много, но все жилье, которое сейчас кажется, принадлежит частникам, говорит генеральный директор агентства недвижимости Елена Биберова.

"Нет гласных законов или негласных законов рынка. Есть цена. Она сегодня такая. А тренд устанавливают владельцы жилья и спрос", — считает Биберова.