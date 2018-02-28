Аваков прикупил роскошную виллу на берегу Адриатики, фото

28 февраля 2018, 10:57

Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от "Института Горшенина".

Забор вокруг виллы Авакова в муниципалитете Сан Феличе Чирчео в регионе Лацио.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков приобрел в 2017 году шикарную виллу на побережье Средиземного моря в Италии.

Об этом говорится в расследовании издания "Наші Гроші", журналисты которого нашли документы из делового и имущественного реестров Италии.

 По информации издания, в здании площадью 566 кв м на первом, втором этажах и в подвале расположены 26 комнат. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тысяч евро.

Google Maps показывает там дом с бассейном.

Google Maps за цією адресою показує будинок з басейном:

Как отмечают журналисты, схема приобретения виллы не была простой.

"Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от "Института Горшенина", – пишет издание.

В 2017 году фирма "Avitalia S.R.L", владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму "Ferdico S.R.L".

А "Ferdico S.R.L" 3 февраля 2017 года получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy). На тот момент "Avitalia S.R.L" уже на 100% владела фирмой "Ferdico S.R.L".

Перед самым слиянием владелицей "Ferdico S.R.L" стала Виолетта Амирян – дочь члена наблюдательного совета аваковського акционерного общества "Инвестор" Ашота Амиряна. Сам Ашот Амирян стал единственным директором-администратором "Ferdico".

До семьи Амирян главой "Ferdico S.R.L" была Ирина Кужель, а членами совета директоров – Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Последний в 2014-2016 по документам значится как единственный участник "Ferdico S.R.L" (сама фирма основана в 2013 году).

Омельченко, Кужель и Козлова – трое из шести соучредителей общественной организации "Институт Горшенина". Козлова с Омельченко являются совладельцами знака для товаров и услуг "Киевский институт проблем управления имени Горшенина".

Также Омельченко является одним из бенефициарных владельцев ООО "Киевский институт проблем управления имени Горшенина". Ирина Кужель является совладелицей знака для товаров и услуг Gorshenin . Проектом Института Горшенина является интернет-издание "Левый берег".

При слиянии с компанией "Avitalia S.R.L" уставный капитал "Ferdico S.R.L" составил 30 тыс евро. Следовательно, министр внутренних дел Украины за 30 тыс евро стал владельцем недвижимости в 774 тыс евро. При этом, соответствующие изменения в итальянский реестр недвижимости по состоянию на февраль 2018 внесены еще не были – вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на "Ferdico S.R.L".

Как показывает анализ деклараций главы МВД Авакова, крупнейшие финансовые успехи министра начались после Майдана.

 Ранее Аваков обнародовал декларацию о доходах за 2017 год, согласно которой его доход составил 1,1 миллиона гривен, а финансовая прибыль его супруги Инны – 57 миллионов гривен.

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Италия средиземное море Арсен Аваков вила
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