Кто такая Светлана Епифанцева и почему вокруг нее разгорелся языковой скандал

28 февраля 2018, 14:16

Чиновница ушла из команды мэра Днепра Филатова после поста о роли украинского языка в жизни днепрян. 

Светлана Епифанцева получила предложение уволиться после поста, вызвавшего споры в соцсетях. Фото: Днепр Час

Мэр Днепра Борис Филатов предложил уволиться своему заместителю Светлане Епифанцевой.

Причиной стала высказывание последней в Facebook, где чиновница написала, что кинотеатр Днепра "Мост Кино" закрылся из-за того, что в него перестали ходить из-за украинского языка.

"Сообщаю, что заместителя городского головы Светлане Владимировне Епифанцевой отныне предложено уволиться за высказывания относительно статуса государственного языка и нарушение этики государственного служащего. В последнее время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе публичные высказывания, чем вызвала справедливое общественное негодование", — написал Борис Филатов.

В следующей записи днепровский градоначальник добавил, что бесконечно благодарен Епифанцевой за помощь в создании коалиции в городском совете, однако его "терпение лопнуло".

"Больше двух лет я терпел ее склоки и бесконечное выяснение отношений с другими работниками исполкома. Но сегодня мое терпение лопнуло. Именно после истории с публичным скандалом о статусе украинского языка <...> Работайте, а не позорьте себя, а заодно и меня. Иначе я любого из вас вытру из жизни ластиком. Несмотря на былые заслуги, дружбу и хорошее отношение", - заявил Филатов.

Причиной скандала стала запись в Facebook Епифанцевой о том, что кинотеатр "Мост Кино" жители Днепра перестали ходить из-за того, что там в показе остались фильмы только на украинском языке.

"Отправила мужа в "Мост сити", лампочки купить. Вернулся с новостью "Мася, наш любимый кинотеатр закрыли"... Спрашиваю "почему?". Ответ... Российские фильмы запретили, а остальные надо смотреть на украинском языке. Люди перестали ходить...", - написала Светлана. 

Она также добавила, что уважает украинский язык, но не хочет, чтобы ее навязывали. "Благодаря вашим вятровичам все, кто всей душой любит Украину, сегдня в стороне от кино, театров или других культурных мероприятий. А это большая часть города", - добавила Епифанцева. После этого под записью разгорелись горячие споры жителей города. Итогом споров стало удаление записи.

"Все, удалила пост про "Мост кино". Не готовы мы к цивилизованному диалогу, без оскорблений, зрады, и прочих гадостей. И еще раз убедилась, что у нас свое мнение непозволительная роскошь, а тем более на личной странице.  Впредь, помолчу... чтобы не приходилось кому то отвечать на хамство хамством. Вот этому, точно не научилась. А время, время все расставит на свои места", - добавила чиновница.

Чем решится для мэрии кадровый вопрос пока неизвестно - официального приказа об увольнении нет, заявления чиновницы тоже. Епифанцева - бывшая регионалка, работающая с Филатовым около двух лет. Именно благодаря ее работе Филатову удалось сформировать лояльное себе большинство в горсовете.

Это не первый конфликт Филатова и Епифанцевой - в конце 2017 года мэр сделал официальный выговор за то, что его коллега назвала сторонников Майдана "ущербными дебилами".

Тем не менее, сама Епифанцева отметила, что ей позвонили утром и сообщили, чтобы она не приходила на аппаратное совещание и вернула служебную машину в гараж: "Интересно, что так усиленно решили охранять в моем кабинете, 2 пары моих сменных туфлей, фото дочери на столе или туалетную бумагу?" - написала чиновница.

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Днепр украинский язык русский язык Борис Филатов Светлана Епифанцева
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