На сайте "Главред" начался чат с участниками группы "Брати Гадюкіни" Игорем Мельничуком, Павлом Крахмалевым и Михаилом Лундиным. "Брати Гадюкіни" расскажут, как планируют отметить 30-летие коллектива, чему будет посвящен новый альбом группы "Сміх і гріх", презентация которого состоится этой весной, а также они поделятся впечатлениями о премии YUNA, где они получили статуэтку за вклад в развитие украинской музыки.

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