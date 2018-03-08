Обстрел ресторана в центре Киева из гранатомета: в полиции рассказали подробности

Во время обстрела из гранатомета киевского ресторана "Лео" в заведении находился персонал и около 10 посетителей.

"В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал", — сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как "к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета; сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана".

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

В эфире канала 112 пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик сообщила также, что в момент инцидента в ресторане находился персонал и до 10 посетителей, которых быстро эвакуировали.

В ГУ ГСЧС Украины в Киеве рассказали, что после получения 2:35 сообщения о пожаре на ул. Владимирской и прибытия отделения пожарных выяснилось, что " в пристройке 5-этажного жилого дома на 1 этаже заведения общественного питания произошло возгорание на летней террасе".

"В 3:05 пожар на площади 80 кв. м, был локализован, а в 3:17-ликвидирован; в результате пожара повреждена мебель, внешняя стеклянная облицовка, стены и потолок летней террасы", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта в Киеве неподалеку от станции метро "Лесная" произошел конфликт между силовиками – бывшим беркутовцом и действующим сотрудником СБУ во время контрольной закупки гранат. В результате взрыва гранат ранения получил случайный прохожий.