В Киеве напали на участников марша за права женщин - организаторы

Организаторы марша за права женщин "Хватит терпеть", проходившего в четверг, 8 марта, в столице Украины, заявили о нападении на его участников со стороны представителей ульправых сил.

"На Бессарабской площади двух человек избили и облили зеленкой представители правых группировок. На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной участницы баннер", - говорится в сообщении, опубликованном на Facebook-странице мероприятия.

Кроме того, по словам организаторов марша, пострадавшие намерены обратиться в полицию.

Одна из пострадавших, Эльмира Мусаева, позже уточнила, что нападение не нее произошло возле торгового центра "Гулливер".

На странице марша в Facabook также сообщается, что винницкому журналисту Богдану Новаку брызнули в лицо перцовым баллончиком возле входа в станцию метрополитена "Майдан Независимости".

Позднее пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик в комментарии порталу "Украинская правда" сообщила о том, что в полицию организаторы марша за права женщин с заявлением о нападении на участников обращались.

Однако, когда патруль полиции прибыл на место событий, заявителей там не оказалось и дозвониться им по мобильному тоже не вышло.

"В настоящее время полиция проверяет заявление организаторов акции о нападении на участников марша", - подытожила Блищик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ужгороде участниц акции по защите прав женщина облили краской.