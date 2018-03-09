"Потребовали 5000 долларов, а потом довели отца до инфаркта": как люди Рубана "освобождают" из плена

Когда в 2014 году волонтер Гайде Ризаева попала в плен к террористам, ее "освобождением" занимались люди руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого судят в Киеве.

"Я знаю его лично. Эта ситуация разворачивалась еще в 2014-м, когда в июне я попала в плен вместе с капелланом Валентином Сировецким, бывшим "афганцем" Сергеем Захаровым и журналистом ZIK Юрием Лелявский. Тогда мы отвозили гуманитарную помощь батальона "Айдар", но перепутали блокпосты", – цитирует ZIK Ризаеву, которая первой сообщила о задержании Рубана.

По ее словам, каким-то образом Владимир Рубан, по договоренности с Плотницкий, без каких-либо обменов освободил из плена капеллана Сировецкого. Зато остальные трое остались в плену.

"Позже по обмену уже освободили Юрия Лелявского. Соответственно я и Сергей Захаров остались в плену. Однако 28 октября Оксана Билозир, группа по освобождению заложников "Патриоты" и СБУ освободили меня из плена путем обмена", – сообщила Ризаева.

А ситуация, которая непосредственно столкнула ее с Рубаном, случилась, когда ее отец начал ее поиски. "Тогда к отцу пришли люди Рубана, которые предложили ему заплатить за мои поиски 5000 долларов. Мой отец заплатил, а через несколько дней эти люди принесли отцу фотографии похожей на меня женщины и сказали: "Извините, поиски заканчиваются, потому что ее расстреляли", – пояснила волонтер.

После этого у отца Ризаевой случился инфаркт, от которого тот и умер.

"Отец, конечно же, заплатил эти 5000. Теперь я надеюсь, что в архивах есть телефонные разговоры моего отца с посредниками Рубана. Я уже предоставляла СБУ его мобильный номер телефона, по которому и происходили эти разговоры", – добавила она.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд города Киева вынес решение по ранее задержанному Владимиру Рубану, которого обвиняют в организации покушения на первых лиц страны. Его арестовали на 60 дней без права залога.

Ранее Рубан впервые прокомментировал свое задержание. По его словам, из него делают "террориста №1", а "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".

Также 9 марта появилась реакция президента Петра Порошенко по "делу Рубана". Глава государства приказал главе СБУ проконтролировать расследование лично.

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.