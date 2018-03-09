"Учат местных орков". За месяц РФ перебросила на оккупированный Донбасс 100 снайперов — Жебривский

На оккупированную территорию Донбасса за последний месяц въехали порядка 100 российских снайперов, заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Если сегодня на линии разграничения, в принципе, не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены Минскими соглашениями, то снайперы — за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", — как сами стреляют, так и учат местных орков", — отметил Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбасс прибыла новая группа сербских наемников.