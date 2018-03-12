Как, когда и откуда будет ездить первый бесплатный автобус Киева

С 12 марта из Броваров в Киев запустили маршрут первого в Украине бесплатного общественного автобуса – в противовес периодически дорожающим маршруткам.

Автобус на 100 мест ежедневно будет курсировать до станции метро "Лесная". Время работы – с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Как пояснили кураторы проекта, это социальный эксперимент, цель которого – создать альтернативу маршруткам. Также они хотят выяснить, готова ли общественность к решению транспортных вопросов за свой счет. Поэтому проезд в таком транспорте будет бесплатным, но пассажиры могут делать взносы на счет проекта. Таким образом и выяснится реальная себестоимость проезда.

При этом ежедневно на курсирование автобуса нужно 5800 гривен. Транспортные услуги предоставляет "Киевпастранс".

Более подробно с маршрутом и расписанием можно ознакомиться на Facebook-странице проекта.

Ранее сообщалось, что в киевских маршрутных такси снова подорожает проезд. Некоторые перевозчики уже подняли цену на 1—2 гривни, а некоторые обещает это сделать в ближайшее время.