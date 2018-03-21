В Запорожье нашли более тонны фрагментов тел, видео

В Запорожье на заброшенных складах в промзоне обнаружили свалку медицинских отходов — там несколько месяцев хранился биоматериал вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов.

Всего на складе было четыре тонны хлама, среди находок — полторы тонны биологических отходов после операций, в частности, из медучреждений, работающих с возбудителями туберкулеза, пишет ТСН со ссылкой на данные СБУ.

"Ужасный смрад там чувствовался даже при минусовой температуре, он и привел людей, которые работают рядом, на жуткую находку… Они обнаружили, что в здании с выбитыми стеклами без всякой охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки", — отметило издание.

По словам жительницы города Татьяны Крыловой, там "видели руку, видели ногу — это то, что из пакетов выпало". На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, правоохранители выяснили, что территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медучреждений Днепра и Запорожья.

"… всего на складе хранилось четыре тонны хлама… две с половиной тонны — использованные медицинские инструменты. Среди них нашли и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы", — выяснили в спецслужбе.

В компании утверждают, что давно бы вывезли отходы на утилизацию, но не могут, потому что накануне Нового года суд по представлению днепровских правоохранителей наложил арест на это имущество. Теперь суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить.

Напомним, в начале мая 2017 года в центре Полтавы на месте, где планировалось возведение жилого комплекса, строители нашли кладбище в несколько гектаров, на поверхности земли оказались сотни человеческих костей и черепов.