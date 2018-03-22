Захарченко пригрозил Украине страшным словом на букву "Х"

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что рассматривает возможность создания других сепаратистских формирований, в частности, "Харьковской народной республики".

По его словам, такие формирования получат независимость как бывшие страны СССР после развала.

Видеозапись его выступления опубликовал "Политнавигатор". Как видно на записи, свои планы Захарченко озвучил в ходе встречи со студентами "ДНР".

"Нужно проводить работу, объяснять, что нет ничего плохого в создании той же Харьковской Народной Республики. Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно", — заявил глава террористов.

Что касается воссоединения с Украиной, то, по его мнению, этот вариант и рассматривать не стоит. Он добавил, что в лучшем случае речь может идти лишь о добрососедских отношениях.

При этом главарь "ДНР" почеркнул, что воюют они якобы не со всем украинским народом, а лишь с его частью и структурами, действующими против интересов России: "Мы воюем не с украинским народом, а с определенной частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Также мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту в Украине хотят ослабить Российскую Федерацию".

В качестве аргумента он заявил, что в рядах "ДНР" якобы воюют люди из той же Харьковской области, а также из Херсонского, Николаевского, Днепропетровского, Запорожского, Львовского, Закарпатского, Винницкого и даже Киевского регионов.

На видео с 4:40 минуты

Напомним, главарь "ДНР" пригрозил создать "народный трибунал" из-за закона о реинтеграции Донбасса. Захарченко считает, что этот закон оправдывает "преступления ВСУ".