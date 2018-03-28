"Фантомы" на дорогах. В Украине появятся патрульные авто-"невидимки"

Авто будут оснащены крутой технической начинкой.
В скором времени га дорогах Украины появятся патрульные автомобили без опознавательных знаков.
При этом авто будут оснащены крутой технической начинкой, говорится в сюжете "Джежаев".
Нарушителей будут ловить прямо в потоке, после чего останавливать и предоставлять бы неопровержимые доказательства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час.