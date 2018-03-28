Курсант института ФСБ попросил политического убежища в Украине, видео

На днях в Харьковской области на границе с Российской Федерацией курсант третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ страны Сергей Удовиченко, 1997 года рождения попросил политического убежища в Украине.

Парень прибыл для въезда в наше государство на пункт пропуска "Гоптовка", он является этническим украинцем и осуждает действующую власть в России, говорится на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Россиянин утверждал, что неоднократно участвовал в митингах российской оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину. "Сейчас решается вопрос о предоставлении гражданину Удовиченко… статуса беженца", — отметили в ведомстве.

Напомним, в конце 2017 года трое граждан РФ в возрасте 45, 38 и 27 лет на протяжении недели попросили убежища у сотрудников Госпогранслужбы Украины в связи с преследованиями на родине.