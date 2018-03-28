"Черный дым до небес": из-за пожара в Киеве закрыли станцию метро. Видео

В Киеве вблизи станции метро "Левобережная" разгорелся пожар.

Судя по сообщениям в соцсетях, горят киоски возле входа в метро.

Из-за задымления метрополитен объявил о закрытии станции "Левобережная" на вход и выход. Поезда следуют без остановки.

"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!" – говорится в сообщении метрополитена.

Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы. Впрочем, спасательные работы не обошлись без казусов: у спасателей треснул шланг (его переехала чья-то машина), и вода, которой должны были тушить огонь, просто заливала тротуар.

Ранее была названа основная причина пожара в Кемерово, где погибли 64 человека, включая 8 детей. Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне.