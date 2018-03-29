В Киеве на выходных наступит сразу лето

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в субботу и воскресенье, 31 марта — 1 апреля, температура воздуха подскочит.

В столице на выходных столбики термометров покажут до +12… +17 градусов, а в понедельник-вторник — похолодает, говорится на странице эксперта в Facebook.

"31-го марта и 1 апреля, на Вербное воскресенье, в Киеве температура — уууууух! — как подскочит... При этом разгонится, как бешеный, ветер", — отмечается в сообщении.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине первые семь дней апреля будут холодными, на 2 число "просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов".