История с "Новой почтой" подталкивает бизнес к объединению - общественный деятель

В истории с "Новой почтой" украинский бизнес получил чёткий сигнал о том, прежнего общественного договора между властью и предпринимателями больше нет. Такое мнение на ЭП высказала общественный деятель Оксана Чепижко.

По ее словам, в 2014 году часть успешных предпринимателей, которые во все времена и при любой власти полагались только на себя, подписали так называемый "налоговый компромисс" и полностью "обелили" свой бизнес. Сегодня большинство из них не видят смысла продолжать эту игру.

"Если правила составлены таким образом, что практически каждый становится потенциальным "нарушителем", это плохие правила. Значит, нужно договариваться и менять "рамочные условия". А не заходить со спецназом в офисы", - считает Оксана Чепижко.

По мнению общественного деятеля, в последние годы малый и средний бизнес были в авангарде социальных процессов. Большинство успешных предпринимателей вкладывали средства в образовательные или волонтерские проекты, а только зарабатывали деньги.

"Теперь им дали понять, что "лишние" средства лучше тратить иначе. Например, "покупать" лояльность чиновника или силовика из "ближнего круга". Репутация – не то, чем стоит дорожить, если хочешь остаться на плаву, – отмечает в своем материале Оксана Чепижко.

Но безвыходных ситуаций не бывает. По мнению Оксаны Чепижко, события последних недель могут подтолкнуть предпринимателей к тому, чтобы осознать себя некоей силой, с которой придется считаться.

"Отсидеться в стороне уже не получится. Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, на самом деле масштабируются на всю страну. Почему бизнесмен не чувствует себя защищенным? Потому что в Украине не работают суды. Почему он уходит от налогов? Потому что у нас сложная запутанная система администрирования и высокое налоговое давление. Почему ФОП не может снять офис? Потому что в стоимость аренды уже включена "коррупционная рента", - резюмировала Оксана Чепижко.