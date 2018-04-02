Журналисты показали, как российские дипломаты шпионят для Кремля в Киеве: видео

2 апреля 2018, 08:15

В 2017 году центр "русского мира" в Киеве посетили порядка трех тысяч людей.

В Киеве уже громили офис Российского культурного центра

С работающим в Украине Российским культурным центром сотрудничали выдворенные из Украины российские агенты.

Лишь в 2017 году центр "русского мира" посетили порядка трех тысяч людей, говорится в расследовании ТСН.

Так, среди россиян, которые покидали Киев из столичного аэропорта "Жуляны", был Владимир Небиваев — он работал официальным советником посольства и представителем Службы внешней разведки России. Его провожал Константин Воробьев, руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве, который еще называют Россотрудничеством. В зале перед вылетом Воробьев и Небиваев долго о чем-то разговаривали.

Отмечается, что Небиваев и Воробьев часто наведывались в Печерскую лавру. Однажды они были в компании Руслана Требунского, представителя пограничной службы ФСБ РФ. В основном визиты этой троицы совершались к епископу УПЦ Московского Патриархата, ректору Киевской духовной академии и семинарии владыки Сильвестра. Еще в Лавру приезжал Александр Лукашик, временно поверенный в делах России в Украине. Также фиксировалась встреча руководителя Российского культурного центра с руководителем "РИА Новости" Кириллом Вышинским.

Однажды на камеры попала одиозная экс-депутат Партии Регионов Елена Бондаренко. В кафе в центре Киева она с Воробьевым о чем-то долго-долго говорила. "Естественно, даже если Воробьев не является частью российских спецслужб, он использует эти встречи для продвижения российского интереса для того, чтобы создавать какие-то благоприятные обстоятельства для общения с украинскими гражданами, перетягивания их на свою сторону. Даже если он лично не занимается вербовкой украинским гражданам, то обычно те, кто попадают в круг контактов российских представительств — в том числе Россотрудничество, конечно, это первоочередные объекты для вербовки российскими спецслужбами", — считает экс-дипломат Богдан Яременко.

Почему Российский культурный центр до сих пор функционирует в центре столицы?

В 1998 году правительства обеих стран заключили двустороннее соглашение. В России открылся Украинский культурный центр, однако его работа фактически заблокирована уже несколько лет. В помещении проводят обыски, длительное время не регистрировали нового директора. Кроме того, в Москве закрыли библиотеку украинской литературы, директора арестовали и возбудили против нее дело. При этом в Украине и дальше спокойно функционирует Российский культурный центр.

"Расторгнуть договор не составляет вообще никаких трудностей для украинского правительства. Это можно делать решением правительства. Объяснить зачем министру иностранных дел на территории Украины четыре росийских культурных центра во время войны — невозможно. Объяснение для здорового человека невозможно придумать. Мне известно, что украинские спецслужбы поднимают этот вопрос перед украинским правительством, но, к сожалению, не находят понимания", — добавил Яременко.

Кроме лиц, с которыми постоянно встречается Воробьев, известно о ряде других людей, которые имеют дружеские отношения с директором Россотрудничества. Это музыкант Олег Карамазов, православный журналист из пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, академик НАН с пророссийскими взглядами Петр Толочко.

"Культурный центр — это очень хорошее прикрытие. Оно позволяет подобрать лояльных российской культуре людей. Где лояльность — там можно оперировать лояльностью: уменьшать или увеличивать ее степень. Образуется среда. А чем больше пространство — тем сложнее отследить. Одно дело — следить за российским атташе, другое — с тремя тысячами людей, которые за год посетили этот культурный центр и приняли участие в их программах", — рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

"Чего украинской власти не хватает? Скорее всего, неумение прогнозировать последствия своих действий, неумение брать на себя ответственность, страх за экономические активы, которые могут пострадать в результате резких политических и принципиальных решений. Этого не произошло за четыре года войны", — констатировал экс-дипломат Яременко.

Напомним, 18 февраля здание Россотрудничества в Киеве забросали яйцами и камнями и разбили стёкла.

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Россия русский мир Украина Россотрудничество Константин Воробьев
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