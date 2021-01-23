50 тысяч за жизнь генерала СБУ: всплыли новые детали по делу Нескоромного

СБУ / obozrevatel.com

В Сети опубликован скриншот представления в суд по делу задержанного сотрудника СБУ Юрия Расюка.

Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника Альфы Расюка, задержанного по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, говорится в материалах, которые публикует портал Цензор.НЕТ.

"Прошу применить к подозреваемому Расюку Юрию Ивановичу... меру пресечения в виде ареста на 60 дней без указания суммы залога", - говорится в тексте ходатайства.

В ходатайстве упоминается, что Расюк предлагал потенциальному убийце Наумова 50 тыс. долларов США.

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Документ утвержден прокурором Офиса генпрокурора Романом Витвицким.

Задержание сотрудников Альфы: