50 тысяч за жизнь генерала СБУ: всплыли новые детали по делу Нескоромного

Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника Альфы Юрия Расюка.
В Сети опубликован скриншот представления в суд по делу задержанного сотрудника СБУ Юрия Расюка.
Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника Альфы Расюка, задержанного по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, говорится в материалах, которые публикует портал Цензор.НЕТ.
"Прошу применить к подозреваемому Расюку Юрию Ивановичу... меру пресечения в виде ареста на 60 дней без указания суммы залога", - говорится в тексте ходатайства.
В ходатайстве упоминается, что Расюк предлагал потенциальному убийце Наумова 50 тыс. долларов США.
Читайте такжеВойна "решал" или клинч с Бакановым: СМИ раскрыли причину задержания полковника СБУ
Документ утвержден прокурором Офиса генпрокурора Романом Витвицким.
Задержание сотрудников Альфы:
- В Киеве был задержан бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.
- Его подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.
- Нескоромному якобы удалось скрыться после задержания прямо в наручниках.
- Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.