Украинский вуз направил студентов на практику в аннексированный Крым

Группу, состоящую из студентов первого-третьего курсов Сумского государственного педуниверситета имени Макаренко, отправили проходить практику в аннексированный Россией полуостров Крым.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "UA:Сумы". Согласно имеющимся данным, студенты специальности "туризм" находились в Крыму в период с 27 апреля по 7 мая.

План практики утверждался руководством вуза. Студентам был предприсан такой машрут: из города Судак - до перевала Ангар.

"Согласно учебной программе по специальности "туризм", у них есть дисциплина "повышение профессионального мастерства", согласно этой программе студенты должны пройти 6 категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые нуждаются в горной подготовке", - заявил ректор университета Юрий Лянной.Причем, по его словам, решение о практике студентов в Крыму было согласовано с представителями СБУ.

Однако пресс-секретарь главы управления украинской спецслужбы в Сумской области Олеся Рапута опровергла эту информацию.

"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети возмутились поездкой одесский школьников в Крым.