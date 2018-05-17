На Киевщине обнаженная девушка шокировала клиентов банка: видео

В Борисполе Киевской области клиентка одного из банков шокировала посетителей своим неадекватным поведением.

Девушка зашла в отделение банка и разделась до купальника, затем она начала выкрикивать бессвязные фразы и бегать по отделению.

Впоследствии она сняла с себя все и пошла по улице абсолютно обнаженной.

Соответствующее видео очевидцы выложили на портале YouTube.

Внимание! Видео содержит демонстрацию обнаженного тела!

Напомним, ранее сообщалось, что в США голый мужчина расстрелял посетителей ресторана.