На Киевщине обнаженная девушка шокировала клиентов банка: видео

Женщина зашла в отделение банка и разделась до купальника.
В Борисполе Киевской области клиентка одного из банков шокировала посетителей своим неадекватным поведением.
Девушка зашла в отделение банка и разделась до купальника, затем она начала выкрикивать бессвязные фразы и бегать по отделению.
Впоследствии она сняла с себя все и пошла по улице абсолютно обнаженной.
Соответствующее видео очевидцы выложили на портале YouTube.
Внимание! Видео содержит демонстрацию обнаженного тела!
Напомним, ранее сообщалось, что в США голый мужчина расстрелял посетителей ресторана.