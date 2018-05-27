Столкновения у метро "Лесная": в полиции назвали число пострадавших и задержанных

В воскресенье, 27 мая, в Киеве результате столкновений на рынке у метро "Лесная" трое правоохранителей получили травмы, десятерых участников потасовки задержали и доставили в Деснянское управление полиции.

"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь. Десятерых активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, после этого действиям каждого доставленного установят правовую квалификацию", — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Начато два уголовных производства по статьям "хулиганство" и "угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на рынке у метро "Лесная" громили киоски и ломали ролеты. Полиция применила газ, после чего мужчины начали бросать камни в сторону правоохранителей.