Проектировщик моста черед Днепр в Киеве заявил о его аварийном состоянии

Сопроектировщик моста Метро через Днепр в Киеве Георгий Росновский заявил о необходимости его срочной реконструкции.

"Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали… они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали", - сказал он в комментарии Громадському радио.

По словам Росновского мост, построенный в 1965 году, должен был прослужить 100 лет, однако нарушения технологии в строительстве могут привести в его гораздо более раннему разрушению.

"Когда испытывали Мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - отметил он.

Проектировщик подчеркнул, что мост может разрушится, как домино, и его не спасет частичная реконструкция, поскольку необходима полная замена ключевых частей.

"Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы", — заявил он.

Росновский добавил, что он уже неоднократно сообщал об аварийном состоянии моста Метро в КМДА, однако реакции не последовало.

Напомним, на открытии нового мостового перехода на автодороге Одесса-Рени Петр Порошенко заявил о планах строительства моста через Дунай.