В КГГА уверяют, что радиоактивный дым из Чернобыля не дойдет до Киева

Возгорание радиоктивного травяного настила рядом с печально известным Рыжим лесом в Чернобыльской зоне не угрожает жителям столицы.

С таким заявлением выступил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук, отметивший, что Киеву задымление не грозит, передают Украинские новости.

"Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", - сообщил он. Чиновник также отметил, что в настоящий момент радиологические службы и службы по чрезвычайным ситуациям Киева и области продолжают брать пробы воздуха на предмет радиоактивных или иных вредных веществ.

Сейчас спасатели тушат возгорание на площади 10 гектаров.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что в Киеве, Чернобыле и на промплощадке ЧАЭС радиационный фон остается в норме.