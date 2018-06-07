В банковской ячейке Вышинского обнаружили доллары, оружие и договор с информагентством: фото

Служба безопасности Украины во время проведения следственных мероприятий обнаружила в банковской ячейке главного редактора РИА Новости Кирилла Вышинского пистолет, 200 тысяч долларов и договор о сотрудничестве с российским СМИ.

"В ходе досудебного следствия по уголовному производству в отношении руководителя так называемого "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - сообщает пресс-центр СБУ.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в государственной измене. 17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца.