Эксперт рассказал о преимуществе России над украинскими ВМС на море

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что преимущество Российской Федерации на море над Военно-Морскими Силами Украины является абсолютным.

У нашей страны, к сожалению, после того, как большая часть боевых кораблей осталась в оккупированном Крыму, корабельных сил практически нет, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"К счастью, у нас есть один флагман — фрегат "Гетман Сагайдачный", который сейчас базируется в Одессе. А остальной корабельный состав Военно-Морских Сил Украины — это вспомогательные суда, которые важны, но они не играют существенной военной роли", — добавил собеседник.

По его словам, Россия сейчас имеет на Черном море, кроме ракетного крейсера "Москва", два новых фрегата с ракетами "Калибр", четыре новых подводных лодки с такими же ракетами.

"1 июня был принят в состав Черноморского флота ракетный корвет с "Калибрами" "Вышний Волочек" и два ракетных корвета, которые пришли с Каспийской флотилии РФ буквально на днях", — сказал Клименко.

"У нас в составе ВМС Украины, к счастью, есть (и это результат последних четырех лет) достаточно сильные войска береговой обороны: морская пехота, артиллерия, системы залпового огня "Град" и "Ураган", — подчеркнул аналитик.

Ранее Андрей Клименко говорил, что Россия в Азовском море преследует несколько целей, первая, которая уже осуществляется — блокирование портов Бердянска и Мариуполя, по сути, это блокирование весомой части украинского экспорта (продукция металлургической и горно-металлургической промышленности, зерна).