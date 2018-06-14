"До свадьбы нельзя." В США психологи назвали опасность секса до брака

По причине того, что многие девушки и женщины соглашаются на секс еще до заключения официального брака, у многих мужчин отпадают резоны заводить семью.

Такие результаты своих исследований опубликовала группа психологов из США. По их данным, люди в период с 2002 по 2017 года гораздо стали реже вступать в брак в молодом возрасте – из-за финансового фактора. Большинство молодых людей стремятся сначала получить образование и обеспечить себя жильем, а лишь затем искать надежного партнера.

Также психологи выяснили любопытный факт − несмотря на доступность секса и порнографии, современные люди имеют гораздо меньше половых партнеров, чем их родители и прочие предки. Теперь вместо того, чтобы стремиться к "запретному плоду секса", парни и девушки желают найти в отношениях нечто большее и предъявляют гораздо более высокие требования для своих потенциальных партнеров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психологи устанвоили, как влияет первый секс на срок отношений.