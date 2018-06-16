Луценко заметили с супругой на отдыхе в Италии: фото

Генеральный прокурор Юрий Луценко отправился с женой Ириной отдыхать в Италию.

Как сообщает ТаблоID, супруги Луценко отправились заграницу, чтобы отметить 30-летие совместной жизни.

Генпрокурора заметили в очереди на местный фуникулер в итальянском городке Комо.

Отмечается, что отпуск генпрокурор взял только на пятницу, то есть вместе с выходными путешествие четы продлится три дня.

Напомним, Ирина Луценко в день голосования за закон о Антикоррупционном суде пришла в Верховную Раду в дорогом модном пиджаке от "Дольче Габбана" за 76 тысяч гривен