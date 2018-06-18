Голый скандал с "Хамерманами": президент Porto Franko планировал другую реакцию

Президент фестиваля Porto Franko Роман Григорьев заявил, что приглашал группу "Хамерман уничтожает вирусы" на фестиваль в Ивано-Франковск с намерениями вызвать несколько иную реакцию, а не ту, которую спровоцировало их выступление в практически голом виде.

"Нынешний фестиваль был посвящен не современному, а актуальному искусству, а задача последнего – это диалог и, возможно, какие-то противоречия. Актуальное искусство всегда вызывает какие-то определенные эмоции – это его основная задача. Думаю, что сейчас как раз и происходят основной контакт и диалог, в том числе и помимо нашей воли", - сказал он в интервью "Обозревателю".

По словам организатора, он не видит позитива в громком резонансе в связи с выступлением группы, поскольку изначально планировал видеть акценты по итогам фестиваля совсем в другом контексте.

"Для нас был неприятен такой сюрприз, что акцентировали не на том, на чем мы хотели. Мы хотели сделать жирный фестиваль всеукраинского масштаба, и мы его сделали. У нас было бесконечное количество крутых акций и хороших артистов. А вот акценты ... на какие уже есть", - добавил Григорьев.

Напомним, в городской отдел полиции Ивано-Франковска вызвали одного из организаторов фестиваля Porto Franko в связи с эпатажным выступлением в рамках мероприятия музыкальной группы "Хамерман уничтожает вирусы", солисты которой появились на сцене практически обнаженными.

Как ранее сообщалось, резонанс возник после того, как ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив дал распоряжение провести обряд освящения дворца магнатов Потоцких − из-за выступления экстравагантного музыкального коллектива.